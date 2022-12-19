قفزة جديدة بأسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد والأسمنت الآن

ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر، بعد ارتفاعه الكبير في كافة المصانع والشركات، حيث ارتفعت أسعار الحديد اليوم ليصل سعر طن حديد عز اليوم الي 20500 جنيه تسليم أرض المصنع، وشهدت أسعار الحديد زيادة جديدة بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 12 ديسمبر ، ليتراوح سعر طن الحديد بين 25.000، و26.000 جنيه على حسب نوع الحديد، وأكد خبراء إن هناك فوارق بين سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك بقيم تتراوح ما بين 4000 جنيه و5000 جنيه، وهي نسب كبيرة لأول مرة تحدث داخل سوق مواد البناء المصري.

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يذكر أن أسعار الحديد والأسمنت، كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

ووصل سعر طن حديد المصريين الي 20400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً بنفس المستوي في باقي الشركات.

ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت، حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير، في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة، وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت في مصر.

وحازت أسعار الحديد والأسمنت علي عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث العالمي جوجل، فضلا عن عمليات بحث كبيرة وملحوظة علي موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية: