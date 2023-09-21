أحدث أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

ننشر أحدث أسعار الأسمنت و أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث يهتم الكثيرين بمعرفة أسعار أسواق الحديد والأسمنت وتحديدًا أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، حيث أنها كغيرها من الأسواق تخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على أسعار الحديد وأسعار الأسمنت في مصر، كما أنها تتأثر بسعر الدولار والتغيرات التي تحدث فيه.

أسعار الحديد والأسمنت للتجزئة

سعر الحديد الاستثماري 35706 جنيه سعر حديد عز 37370 جنيه سعر الأسمنت الرمادي 1895 جنيه أسعار الحديد وأسعار الأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتج السعر عز 36000 جنية بشاى 34000 جنية العتال 33000 جنية عطيه 32000 جنية سرحان 31500 جنية المراكبى 33000 جنية المصريين 32500 جنية الكومى 32000 جنية المعادى 31500 جنية بيانكو 31700 جنية العشرى 32500 جنية الجيوشى غير متاح مصر ستيل 31500 جنية أسعار الحديد اليوم في مصر

كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وشهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي



الشركة المنتج متوسط اليوم الشركة العربيه للاسمنت المسلح 1750 جنية الشركة العربيه للاسمنت النصر 1700 جنية اسمنت اسيوط المهندس غير متاح اسمنت اسيوط الفهد 1620 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح مصر للأسمنت المنيا المعلم 1683 جنية اسمنت وادى النيل وادي النيل 1680 جنية لافارج للاسمنت المخصوص 1700 جنية اسمنت ميدكوم اسوان اسوان غير متاح العريش للاسمنت العسكرى 1693 جنية اسمنت سيناء سيناء غير متاح اسمنت سيناء سيناء 42.5 1690 جنية السويس للاسمنت السويس غير متاح اسمنت حلوان حلوان 1710 جنية مصر بنى سويف مصر بنى سويف غير متاح السويدى السويدى 1800 جنية جنوب الوادى جنوب الوادى 1710 جنية بنى سويف تايتان غير متاح مصر للاسمنت قنا المسله غير متاح الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1680 جنية اسمنت اسيوط اسيوط 1705 جنية أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتج متوسط اليوم الابيض العادة 3600 جنية سوبر سيناء 3475 جنية سوبر رويال 3500 جنية رويال العادة 3575 جنية الواحه الابيض 3550 جنية أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتج متوسط اليوم ايه وان 1030 جنية شطبنا 1050 جنية العمران 888 1010 جنية الواحة 1130 جنية اهل مصر 1120 جنية أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم