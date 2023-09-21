أخبار الاقتصادتحديثات الأسعار

أحدث أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

إدارة الأخبارنشر في: 21 سبتمبر 2023 - 7:06ص / آخر تحديث: 21 سبتمبر 2023 - 7:06ص
2 دقائق
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم

ننشر أحدث أسعار الأسمنت و أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث يهتم الكثيرين بمعرفة أسعار أسواق الحديد والأسمنت وتحديدًا أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، حيث أنها كغيرها من الأسواق تخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على أسعار الحديد وأسعار الأسمنت في مصر، كما أنها تتأثر بسعر الدولار والتغيرات التي تحدث فيه.

أسعار الحديد والأسمنت للتجزئة

سعر الحديد الاستثماري35706 جنيه
سعر حديد عز37370 جنيه
سعر الأسمنت الرمادي1895 جنيه
أسعار الحديد وأسعار الأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتجالسعر
عز36000 جنية
بشاى34000 جنية
العتال33000 جنية
عطيه32000 جنية
سرحان31500 جنية
المراكبى33000 جنية
المصريين32500 جنية
الكومى32000 جنية
المعادى31500 جنية
بيانكو31700 جنية
العشرى32500 جنية
الجيوشىغير متاح
مصر ستيل31500 جنية
أسعار الحديد اليوم في مصر

كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وشهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي


الشركة		المنتجمتوسط اليوم
الشركة العربيه للاسمنتالمسلح1750 جنية
الشركة العربيه للاسمنتالنصر1700 جنية
اسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
اسمنت اسيوطالفهد1620 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعميرغير متاح
مصر للأسمنت المنيااسمنت المنياغير متاح
مصر للأسمنت المنياالمعلم1683 جنية
اسمنت وادى النيلوادي النيل1680 جنية
لافارج للاسمنتالمخصوص1700 جنية
اسمنت ميدكوم اسواناسوانغير متاح
العريش للاسمنتالعسكرى1693 جنية
اسمنت سيناءسيناءغير متاح
اسمنت سيناءسيناء 42.51690 جنية
السويس للاسمنتالسويسغير متاح
اسمنت حلوانحلوان1710 جنية
مصر بنى سويفمصر بنى سويفغير متاح
السويدىالسويدى1800 جنية
جنوب الوادىجنوب الوادى1710 جنية
بنى سويفتايتانغير متاح
مصر للاسمنت قناالمسلهغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالعسكرى بنى سويفغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالسهم1680 جنية
اسمنت اسيوطاسيوط1705 جنية
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتجمتوسط اليوم
الابيض العادة3600 جنية
سوبر سيناء3475 جنية
سوبر رويال3500 جنية
رويال العادة3575 جنية
الواحه الابيض3550 جنية
أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتجمتوسط اليوم
ايه وان1030 جنية
شطبنا1050 جنية
العمران 8881010 جنية
الواحة1130 جنية
اهل مصر1120 جنية
أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم

المنتجمتوسط اليوم
مقاوم المسلح1770 جنية
قاهر البحار1770 جنية
السويس سى ووتر1760 جنية
السويدى المقاوم1850 جنية
السهم1800 جنية
أسعار الأسمنت المقاوم

الوسوم
إدارة الأخبارنشر في: 21 سبتمبر 2023 - 7:06ص / آخر تحديث: 21 سبتمبر 2023 - 7:06ص
2 دقائق
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

مؤسسة دولية تكشف توقعاتها بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة المقبلة

ثلاثة سيناريوهات محتمله.. مؤسسة دولية تعلن توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

21 سبتمبر، 2023
مصير الجنيه مقابل الدولار بعد الانضمام لـ بريكس

توقعات سعر الدولار أمام الجنيه بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس

21 سبتمبر، 2023
خبير: مصر يمكنها حل أزمة الدولار بتلك الخطوة

اقتصادي يكشف عن حل للقضاء علي مشكلة الدولار في مصر

21 سبتمبر، 2023
توقعات سعر الذهب

توقعات بارتفاع أسعار الذهب لـ10 الاف دولار في هذا الموعد

21 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نعتمد بشكل كامل على العائد الإعلاني، الرجاء تعطيل الإعلانات للاستمرار