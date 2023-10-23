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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر.. ارتفاع جديد بأسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 23 أكتوبر 2023 - 8:01ص / آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 8:01ص
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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم

ننشر أحدث أسعار الأسمنت و أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث يهتم الكثيرين بمعرفة أسعار أسواق الحديد والأسمنت وتحديدًا أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، حيث أنها كغيرها من الأسواق تخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على أسعار الحديد وأسعار الأسمنت في مصر، كما أنها تتأثر بسعر الدولار والتغيرات التي تحدث فيه.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

أسعار الحديد والأسمنت للتجزئة

سعر الحديد الاستثماري34722 جنيه
سعر حديد عز36201 جنيه
سعر الأسمنت الرمادي2024 جنيه
أسعار الحديد وأسعار الأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر تسليم ارض المصنع لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتجالسعر
عز33500 جنية
بشاى33000 جنية
العتال32800 جنية
عطيه32700 جنية
سرحان31800 جنية
المراكبى32500 جنية
المصريين32500 جنية
الكومى32400 جنية
المعادى32200 جنية
العشرى32500 جنية
الجيوشىغير متاح
مصر ستيل32100 جنية
أسعار الحديد اليوم في مصر

كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وشهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي


الشركة		المنتجمتوسط اليوم
الشركة العربيه للاسمنتالمسلح1960 جنية
الشركة العربيه للاسمنتالنصر1930 جنية
اسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
اسمنت اسيوطالفهد1840 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعميرغير متاح
مصر للأسمنت المنيااسمنت المنياغير متاح
مصر للأسمنت المنياالمعلم1860 جنية
اسمنت وادى النيلوادي النيل1850 جنية
لافارج للاسمنتالمخصوص1920 جنية
اسمنت ميدكوم اسواناسوانغير متاح
العريش للاسمنتالعسكرى1840 جنية
اسمنت سيناءسيناءغير متاح
اسمنت سيناءسيناء 42.51830 جنية
السويس للاسمنتالسويس1950 جنية
اسمنت حلوانحلوان1930 جنية
مصر بنى سويفمصر بنى سويفغير متاح
السويدىالسويدى2110 جنية
جنوب الوادىجنوب الوادى1860 جنية
بنى سويفتايتانغير متاح
مصر للاسمنت قناالمسلهغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالعسكرى بنى سويف1840 جنية
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالسهم1830 جنية
اسمنت اسيوطاسيوط1840 جنية
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتجمتوسط اليوم
الابيض العادة3600 جنية
سوبر سيناء3475 جنية
سوبر رويال3500 جنية
رويال العادة3575 جنية
الواحه الابيض3550 جنية
أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتجمتوسط اليوم
ايه وان1030 جنية
شطبنا1050 جنية
العمران 8881010 جنية
الواحة1130 جنية
اهل مصر1120 جنية
أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم

المنتجمتوسط اليوم
مقاوم المسلح1770 جنية
قاهر البحار1770 جنية
السويس سى ووتر1760 جنية
السويدى المقاوم1850 جنية
السهم1800 جنية
أسعار الأسمنت المقاوم

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إدارة الأخبارنشر في: 23 أكتوبر 2023 - 8:01ص / آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 8:01ص
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