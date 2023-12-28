أخبار الاقتصادتحديثات الأسعار

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 28 ديسمبر 2023 - 5:05م / آخر تحديث: 28 ديسمبر 2023 - 5:05م
2 دقائق
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم

لقد شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تقلبات كثيرة في الأسعار أثناء التعاملات بالأسواق والمصانع المصرية.
وهذه قائمة بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع والشركات، على حسب نوع الحديد، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس رئاسة الوزراء، في هذا التقرير:-

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

أسعار الحديد والأسمنت للتجزئة

سعر الحديد الاستثماري40000 جنيه
سعر الأسمنت الرمادي2300 جنيه
أسعار الحديد وأسعار الأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر تسليم ارض المصنع لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتجالسعر
حديد عز42800 جنية
بشاى42000 جنية
العتال40000 جنية
عطيه40200 جنية
سرحان39000 جنية
المراكبى38000 جنية
المصريين40500 جنية
الكومى39000 جنية
المعادى39500 جنية
العشرى40000 جنية
الجيوشى39200 جنية
مصر ستيل40000 جنية
أسعار الحديد اليوم في مصر

كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وشهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي


الشركة		المنتجمتوسط اليوم
الشركة العربيه للاسمنتالمسلح1930 جنية
الشركة العربيه للاسمنتالنصر1890 جنية
اسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
اسمنت اسيوطالفهد1860 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعميرغير متاح
مصر للأسمنت المنيااسمنت المنياغير متاح
مصر للأسمنت المنياالمعلم1880 جنية
اسمنت وادى النيلوادي النيل1900 جنية
لافارج للاسمنتالمخصوص1920 جنية
اسمنت ميدكوم اسواناسوانغير متاح
العريش للاسمنتالعسكرىغير متاح
اسمنت سيناءسيناءغير متاح
اسمنت سيناءسيناء 42.51880 جنية
السويس للاسمنتالسويس1920 جنية
اسمنت حلوانحلوان1920 جنية
مصر بنى سويفمصر بنى سويفغير متاح
السويدىالسويدى2100 جنية
جنوب الوادىجنوب الوادى1890 جنية
بنى سويفتايتانغير متاح
مصر للاسمنت قناالمسلهغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالعسكرى بنى سويف1880 جنية
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالسهم1870 جنية
اسمنت اسيوطاسيوط2200 جنية
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتجمتوسط اليوم
الابيض العادة3600 جنية
سوبر سيناء3475 جنية
سوبر رويال3500 جنية
رويال العادة3575 جنية
الواحه الابيض3550 جنية
أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتجمتوسط اليوم
ايه وان1360 جنية
شطبنا1360 جنية
العمران 8881300 جنية
الواحة1360 جنية
اهل مصر1410 جنية
أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم

المنتجمتوسط اليوم
مقاوم المسلح2300 جنية
قاهر البحار2300 جنية
السويس سى ووتر2270 جنية
السويدى المقاوم2450 جنية
السهم2150 جنية
أسعار الأسمنت المقاوم

الوسوم
إدارة الأخبارنشر في: 28 ديسمبر 2023 - 5:05م / آخر تحديث: 28 ديسمبر 2023 - 5:05م
2 دقائق
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ اليوم في مصر

28 ديسمبر، 2023
سعر الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الآن بالجنية والدولار

سعر الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب في الصاغة

28 ديسمبر، 2023
سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء

28 ديسمبر، 2023
سعر الريال اليوم بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر

28 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نعتمد بشكل كامل على العائد الإعلاني، الرجاء تعطيل الإعلانات للاستمرار