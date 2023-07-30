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أحدث أسعار الحديد والأسمنت في مصر السبت 29 يوليو 2023

إدارة الأخبارنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:29ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:29ص
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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم

ننشر أحدث أسعار الأسمنت و أسعار الحديد السبت 29 يوليو 2023 في مصر اليوم، حيث يهتم الكثيرين بمعرفة أسعار أسواق الحديد والأسمنت وتحديدًا أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، حيث أنها كغيرها من الأسواق تخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على أسعار الحديد وأسعار الأسمنت في مصر، كما أنها تتأثر بسعر الدولار والتغيرات التي تحدث فيه.

أسعار الحديد والأسمنت للتجزئة

سعر الحديد الاستثماري36817 جنيه
سعر حديد عز37523 جنيه
سعر الأسمنت الرمادي1986 جنيه
أسعار الحديد وأسعار الأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتجالسعر
عز35500 جنية
بشاى35000 جنية
العتال34500 جنية
عطيه34500 جنية
سرحان33500 جنية
المراكبى33500 جنية
المصريين33700 جنية
الكومى33500 جنية
المعادى32500 جنية
بيانكو32300 جنية
العشرى32000 جنية
الجيوشىغير متاح
مصر ستيل33400 جنية
أسعار الحديد اليوم في مصر

كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وشهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي السبت 29 يوليو 2023


الشركة		المنتجمتوسط اليوم
الشركة العربيه للاسمنتالمسلح1750 جنية
الشركة العربيه للاسمنتالنصر1700 جنية
اسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
اسمنت اسيوطالفهد1620 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعميرغير متاح
مصر للأسمنت المنيااسمنت المنياغير متاح
مصر للأسمنت المنياالمعلم1683 جنية
اسمنت وادى النيلوادي النيل1680 جنية
لافارج للاسمنتالمخصوص1700 جنية
اسمنت ميدكوم اسواناسوانغير متاح
العريش للاسمنتالعسكرى1693 جنية
اسمنت سيناءسيناءغير متاح
اسمنت سيناءسيناء 42.51690 جنية
السويس للاسمنتالسويسغير متاح
اسمنت حلوانحلوان1710 جنية
مصر بنى سويفمصر بنى سويفغير متاح
السويدىالسويدى1800 جنية
جنوب الوادىجنوب الوادى1710 جنية
بنى سويفتايتانغير متاح
مصر للاسمنت قناالمسلهغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالعسكرى بنى سويفغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالسهم1680 جنية
اسمنت اسيوطاسيوط1705 جنية
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض السبت 29 يوليو 2023

المنتجمتوسط اليوم
الابيض العادة3600 جنية
سوبر سيناء3475 جنية
سوبر رويال3500 جنية
رويال العادة3575 جنية
الواحه الابيض3550 جنية
أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط السبت 29 يوليو 2023

المنتجمتوسط اليوم
ايه وان1030 جنية
شطبنا1050 جنية
العمران 8881010 جنية
الواحة1130 جنية
اهل مصر1120 جنية
أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم السبت 29 يوليو 2023

المنتجمتوسط اليوم
مقاوم المسلح1770 جنية
قاهر البحار1770 جنية
السويس سى ووتر1760 جنية
السويدى المقاوم1850 جنية
السهم1800 جنية
أسعار الأسمنت المقاوم

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إدارة الأخبارنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:29ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:29ص
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