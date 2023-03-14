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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:07ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:08ص
دقيقة واحدة
سعر اليورو اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، في بداية تعاملات البنوك والسوق السوداء، عند نفس مستويات ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ووصل أعلي سعر لليورو اليوم في البنوك الي 32.85 جنيه للشراء 33.02 جنيه للبيع.

وفي السطور التالية ننشر أخر تحركات سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك وشاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالبنوك، وشركات الصرافة العاملة في مصر والسوق السوداء، خاصة بعدما شهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث جوجل، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خاصة مع ارتفاع سعر اليورو اليوم في كل البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة

متابعة مستمرة لسعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة، وفي شركات الصرافة المنتشرة لها فروع في جميع محافظات الجمهورية.

تنبيه.. للوصول من جوجل ابحث عن سعر اليورو مصر 365.

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ويعد اليورو هو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر اليورو أحد أهم العملات في العالم وأكثرها تداولًا، ويستخدم أيضًا اليورو كعملة احتياطية من قبل العديد من البلدان الأخرى.

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إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:07ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:08ص
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

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