أخبار الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 19 ديسمبر 2022 - 10:52ص / آخر تحديث: 19 ديسمبر 2022 - 10:52ص
دقيقة واحدة
سعر اليورو اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، في البنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث الشهير جوجل، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خاصة مع ارتفاع سعر اليورو اليوم داخل شركات الصرافة، والبنوك العاملة في مصر، ووفقًا لآخِر تحديثات البنوك وشاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالبنوك، وشركات الصرافة العاملة في مصر والسوق السوداء.

حيث استقرت أسعار اليورو في بداية تعاملات اليوم عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، وفي السطور التالية ننشر أخر تحركات سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة

متابعة مستمرة لسعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة، وفي شركات الصرافة المنتشرة لها فروع في جميع محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضاً:

ويعد اليورو هو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر اليورو أحد أهم العملات في العالم وأكثرها تداولًا، ويستخدم أيضًا اليورو كعملة احتياطية من قبل العديد من البلدان الأخرى.

الوسوم
إدارة الأخبارنشر في: 19 ديسمبر 2022 - 10:52ص / آخر تحديث: 19 ديسمبر 2022 - 10:52ص
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

تقرير دولي يصدم متداولي الدولار بالسوق السوداء في مصر

تقرير دولي يصدم متداولي الدولار بالسوق السوداء في مصر

19 ديسمبر، 2022
سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم في مصر

قفزة جديدة بأسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد والأسمنت الآن

19 ديسمبر، 2022
أسعار الريال السعودي اليوم: سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

19 ديسمبر، 2022
الدولار +24 في البنوك.. قفزة جديدة لسعر الدولار في البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر

بعد تطبيق سعر صرف مرن.. اليكم أخر تحركات سعر الدولار اليوم في مصر

19 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى