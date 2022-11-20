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سعر اليورو اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص / آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص
دقيقة واحدة
سعر اليورو اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، في البنوك والسوق السوداء، حيث شهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث الشهير جوجل، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خاصة مع ارتفاع سعر اليورو اليوم داخل شركات الصرافة، والبنوك العاملة في مصر، ووفقًا لآخِر تحديثات البنوك وشاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالبنوك، وشركات الصرافة العاملة في مصر والسوق السوداء.

حيث استقرت أسعار اليورو في بداية تعاملات اليوم عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، وفي السطور التالية ننشر أخر تحركات سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة

متابعة مستمرة لسعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة، وفي شركات الصرافة المنتشرة لها فروع في جميع محافظات الجمهورية.

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ويعد اليورو هو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر اليورو أحد أهم العملات في العالم وأكثرها تداولًا، ويستخدم أيضًا اليورو كعملة احتياطية من قبل العديد من البلدان الأخرى.

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إدارة الأخبارنشر في: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص / آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص
دقيقة واحدة
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