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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:08ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:08ص
دقيقة واحدة
سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. أسعار الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. أسعار الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، في بداية تعاملاته الصباحية في البنوك والسوق السوداء، بعد ارتفاعه الكبير خلال الفترة الماضية، ووصل أعلي سعر للريال السعودي اليوم في البنوك الي 8.231 جنيه للشراء و 8.244 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم بعد ارتفاعات متتالية في البنوك وشركات الصرافة، المنتشرة فروعها في جميع محافظات مصر، وفي السطور التالية ننشر جدول أسعار الريال السعودي اليوم داخل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وأسعار الريال السعودي داخل شركات الصرافة، كما نقدم لكم أعلى سعر للريال السعودي اليوم، وأدنى سعر للريال السعودي اليوم.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء

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ويرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي مقابل 3.75 ريال للدولار، ويمثل الريال السعودي العملة الخاصة بـ المملكة العربية السعودية. ويعتبر المعيار العالمي الأساسي لأسعار النفط وإحدى العملات الأكثر تداولًا في العالم.

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إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:08ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:08ص
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

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