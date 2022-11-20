أخبار الاقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص / آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص
دقيقة واحدة
أسعار الريال السعودي اليوم: سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة
أسعار الريال السعودي اليوم: سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة

ننشر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، في البنوك والسوق السوداء، وذلك ارتفاعه الكبير بسبب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي الإيداع والاقراض، وحازت أسعار الريال السعودي اليوم عمليات بحث كبيرة عبر موقع البحث العالمي جوجل، وللوصول من جوجل ابحث عن سعر الريال السعودي مصر 365.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعا ملحوظاً في البنوك وشركات الصرافة، المنتشرة فروعها في جميع محافظات مصر، وفي السطور التالية تجدون كل ما تريدون معرفته عن أسعار الريال السعودي اليوم داخل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وأسعار الريال السعودي داخل شركات الصرافة، كما نقدم لكم أعلى سعر للريال السعودي اليوم، وأدنى سعر للريال السعودي اليوم، وهو كما يلي في السطور التالية، فتابعونا.

كما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء

اقرأ أيضاً:

ويرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي مقابل 3.75 ريال للدولار، ويمثل الريال السعودي العملة الخاصة بـ المملكة العربية السعودية. ويعتبر المعيار العالمي الأساسي لأسعار النفط وإحدى العملات الأكثر تداولًا في العالم.

الوسوم
إدارة الأخبارنشر في: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص / آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 9:55ص
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

تدشين تطبيق لاستيراد سيارات المقيمين بالخارج المعفاة من الرسوم والضرائب

تدشين تطبيق لاستيراد سيارات المقيمين بالخارج المعفاة من الرسوم والضرائب

20 نوفمبر، 2022
ارتفاع جديدة بأسعار التونة في الأسواق المصرية

ارتفاع جديدة بأسعار التونة في الأسواق المصرية

20 نوفمبر، 2022
رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في 13 بنك

رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في 13 بنك

20 نوفمبر، 2022
أسعار بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ اليوم في مصر

سعر الفراخ اليوم في مصر.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر الآن

20 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى