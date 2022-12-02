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أسعار الدولار تواصل ارتفاعها التاريخي مقابل الجنيه.. سعر الدولار اليوم في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص
دقيقة واحدة
الدولار +24 في البنوك.. قفزة جديدة لسعر الدولار في البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر
الدولار +24 في البنوك.. قفزة جديدة لسعر الدولار في البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، في البنوك والسوق الموازي، مقابل الجنيه المصري، حيث قفزت أسعار الدولار اليوم بالبنوك، ليسجل أعلي سعر للدولار اليوم 24.58 جنيه للشراء و 24.60 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 24.57 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك HSBC عند 24.49 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 24.51 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 24.50 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند 24.56 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة عند 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

يذكر أن الارتفاع الكبير لسعر الدولار جاء بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، والتأكيد على اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار الآن:

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بين 24.60 جنيه للشراء و 24.70 جنيه للبيع.

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ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 24.45 جنيه الي 24.54 جنيه للشراء .

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إدارة الأخبارنشر في: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

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