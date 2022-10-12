سعر الدولار يواصل ارتفاعه التاريخي أمام الجنيه.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

ننشر أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدولار في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بختام تعاملات اليوم، ورفعت بنوك “مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)”، سعر الدولار بقيمة قرشين بختام التعاملات ليصل سعر الدولار لمستوي قياسي جديد لم يصل له من قبل في البنوك، عند 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في ميد بنك، ليتساوى مع البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، بقيمة قرشين وصولا الي 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوياته مقابل الجنيه المصري، ليصل أعلي سعر للدولار اليوم الي 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة قرشين الي 19.63 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر الدولار علي نفس مستوياته في باقي البنوك حتي وقت كتابة هذه السطور، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول المعروض ، فيكون الجدول هو الأصح لأنه يحدث تلقائياً من البنوك.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بين 19.70 جنيه للشراء و 19.90 جنيه للبيع.

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ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 19.46 جنيه الي 19.59 جنيه للشراء .

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.