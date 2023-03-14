أسعار الدولار في البنوك الآن.. سعر الدولار اليوم في مصر “جدول محدث باستمرار”

ننشر أحدث تحركات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، في كل البنوك العاملة في مصر، بالإضافة الي توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر، وسجل أعلي سعر الدولار اليوم 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي.

وارتفع سعر الدولار الي 30.85 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، في بنوك كريدى أجريكول، قناة السويس، البركة، QNB الأهلي، البنك العقاري المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، المصرف العربي الدولى، اتش اس بى سى HSBC، البنك المصري الخليجي، ميد بنك، المصرف المتحد، الشركة المصرفية العربية الدولية، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وارتفعت أسعار الدولار اليوم في بنك مصر، الي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، الي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش.

أسعار الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

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توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

توقع الخبير الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هاني جنينة، أن ينخفض سعر الدولار إلى ما دون 30 جنيهًا خلال شهر، مؤكدًا أن السوق السوداء ستختفي، وسوف تتم السيطرة على أسعار الصرف بشكل كامل.

وأكد الخبير المصرفي المصري، محمد بدرة، أن سعر الدولار سوف يستقر عند 26 أو 27 جنيهًا، ولكن خلال الربع الأخير من العام الحالي، معللا ذلك بأن الطلب على الدولار سيتساوى مع العرض، وبالتالي ستهدأ وتيرة المعدلات المرتفعة، علاوة على تحسن أداء الجنيه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، محمد ماهر، إن هناك عجز في السيولة الدولارية حاليا، ومن ثم فمن المتوقع أن تحدث حالة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن سعر الدولار قد يرتفع بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% ، ليصل من 31.5 جنيه إلى 33 جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتوقع 18 خبير اقتصادي من خلال استطلاع وكالة رويترز، أن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 26.24 بنهاية يونيو 2023، قبل ارتفاعه مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي 2024.

وتوقعت رئيس قطاع البحوث في شركة إتش سي للأوراق المالية والسندات، نعمة الله شكري، أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حدود ال 32 جنيهًا بنهاية 2023.

وأضافت أن أداء الجنيه المصري خلال العام الحالي سيكون مرهونًا بالاستثمارات الأجنبية، سواء في أدوات الدين المحلية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى مصادر النقد الأجنبي المعتادة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ووفقا لمذكرة بنك “غولدمان ساكس” البحثية، فإن سعر الدولار لم يصل للسعر العادل بعد، وأنه يجب أن تستمر مرونة تحديد السعر وفقا لأليات العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية”.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في البنك، إن مصر أحرزت “تقدما في الأسابيع الأخيرة”، لكن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه أو زيادات في الأسعار المحلية في الأيام المقبلة”.

وأشار إلى أنه ليس من الواضح حجم الخفض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، مضيفا أن الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية.

وفي حين أن الجنيه وصل إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي، “فإن السعر الموازي وفقا لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيها للدولار “سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار”.

وكان بنك “إتش إس بي سي”، قد توقع أن يجد الجنيه المصري أرضية عند مستوى يتراوح بين 30 و35 مقابل الدولار على المدى القصير، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023.

وأوضح أنه “حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع”.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة في تعليقه، إن السوق حاليا في حالة من التقلب وعدم الاستقرار على الرغم من وجود تدفقات دولاريه خلال الفترة المقبلة، أولها يتعلق بالشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي، مرجحاً أن يصل إجمالي التمويلات إلى 2 مليار دولار.

وأوضح أن الارتفاع الحالي في أسعار الدولار ليس التعويم الخامس ، ولكنه استكمالا للتعويم الرابع الذي حدث في الأسبوع الأخير من أكتوبر من العام الماضي.

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وأضاف أن ما حدث لسعر الدولار الآن كان مجرد سعر صرف مرن حقيقي، يخضع لآليات العرض والطلب ، بينما ما حدث في السابق كان مجرد تعديل لسعر الدولارلأخذ القيمة العادلة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويتوقع جنينة استمرار ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع المقبلة، ليستقر بين 28 و30 جنيها، لكن مع بدء وصول التدفقات الدولارية سيتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.