بعد تطبيق سعر صرف مرن.. اليكم أخر تحركات سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، في البنوك والسوق الموازي، ارتفاعه التاريخي مقابل الجنيه المصري، حيث قفزت أسعار الدولار اليوم بالبنوك، ليسجل أعلي سعر للدولار اليوم 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي الي 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك مصر الي 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الي 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك HSBC عند 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية الي 24.67 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الي 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار الآن:

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بين 24.60 جنيه للشراء و 24.70 جنيه للبيع.

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ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 24.45 جنيه الي 24.54 جنيه للشراء .