ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء.. سعر الدولار الآن في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، في البنوك والسوق الموازي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، حيث قفزت أسعار الدولار اليوم في بداية تعاملات اليوم بالبنوك، ليسجل أعلي سعر للدولار اليوم 24.50 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وصولا الي 24.42 جنيه للشراء و 24.47 جنيه للبيع.

يذكر أن الارتفاع الكبير لسعر الدولار جاء بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، والتأكيد على اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار الآن:

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بين 24.60 جنيه للشراء و 24.70 جنيه للبيع.

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ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 24.35 جنيه الي 24.48 جنيه للشراء .