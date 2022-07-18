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ارتفاع جديد للدولار.. سعر الدولار اليوم الأثنين 18 يوليو 2022 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2022 - 3:22م / آخر تحديث: 18 يوليو 2022 - 3:30م
دقيقة واحدة
الدولار يرتفع 19.5% مقابل الجنية في النصف الأول من 2022
الدولار يرتفع 19.5% مقابل الجنية في النصف الأول من 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وارتفع سعر الدولار اليوم بقيمة قرشين في البنك الأهلي وبنك مصر، وصولا الي 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع ببداية تعاملات الأسبوع.

وارتفع سعر الدولار اليوم وسجل أعلي مستوي له، في بنك المشرق والبنك العقاري المصري والبنك الأهلي المتحد الي 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 18.86 جنيه للشراء و 18.91 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر الدولار علي نفس مستوياته في باقي البنوك حتي وقت كتابة هذه السطور، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول المعروض ، فيكون الجدول هو الأصح لأنه يحدث تلقائياً من البنوك.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر 18.85 جنيه للشراء و 18.95 جنيه للبيع.

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ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 18.74 جنيه الي 18.83 جنيه للشراء .

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إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2022 - 3:22م / آخر تحديث: 18 يوليو 2022 - 3:30م
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

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