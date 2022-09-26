ارتفاع جديد.. أسعار الدولار الجديدة بعد زيادتها اليوم في البنوك.. سعر الدولار اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022 في البنوك والسوق السوداء

ننشر سعر الدولار اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022، مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصري، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى، مصرف أبوظبى الإسلامى، البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، بقيمة قرشين وصولا الي 19.51 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، بقيمة 3 قروش وصولا الي 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوياته مقابل الجنيه المصري، ليصل أعلي سعر للدولار اليوم الي 19.51 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة قرشين وصولا الي 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر الدولار علي نفس مستوياته في باقي البنوك حتي وقت كتابة هذه السطور، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول المعروض ، فيكون الجدول هو الأصح لأنه يحدث تلقائياً من البنوك.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر 19.30 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً:

ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 19.31 جنيه الي 19.39 جنيه للشراء .

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.