أخبار الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 30 يوليو 2022 بالبنوك والسوق السوداء

إدارة الأخبارنشر في: 30 يوليو 2022 - 5:48م / آخر تحديث: 30 يوليو 2022 - 5:48م
دقيقة واحدة
الدولار يرتفع 19.5% مقابل الجنية في النصف الأول من 2022
الدولار يرتفع 19.5% مقابل الجنية في النصف الأول من 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 30 يوليو 2022، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بختام تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي 5 سنوات ونصف.

وصعد سعر الدولار اليوم بقيمة 3 قروش في البنك الأهلي وبنك مصر، وصولا الي 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدولار اليوم وسجل أعلي مستوي له، في البنك المصري الخليجي الي 18.93 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك بيريوس ومصر ايران للتنمية الي 18.91 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك المشرق والبنك التجاري الدولي عند 18.90 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع،

جدول سعر الدولار اليوم

ننشر جدول أخر تحركات سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، فتابعونا، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الدولار مصر 365.

سعر الدولار اليوم: أسعار الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر الدولار علي نفس مستوياته في باقي البنوك حتي وقت كتابة هذه السطور، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول المعروض ، فيكون الجدول هو الأصح لأنه يحدث تلقائياً من البنوك.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر 18.85 جنيه للشراء و 18.95 جنيه للبيع.

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ويعد الدولار هو عملة الولايات المتحدة، ويتكون من 100 سنت، ويستخدم الدولار في العديد من البلدان حول العالم، ويتراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري من 18.74 جنيه الي 18.83 جنيه للشراء .

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إدارة الأخبارنشر في: 30 يوليو 2022 - 5:48م / آخر تحديث: 30 يوليو 2022 - 5:48م
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

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