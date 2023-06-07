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سعر الذهب اليوم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.. أسعار الذهب اليوم

إدارة الأخبارنشر في: 7 يونيو 2023 - 11:00ص / آخر تحديث: 8 يونيو 2023 - 6:05م
دقيقة واحدة
سعر الذهب اليوم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.. أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.. أسعار الذهب اليوم

ننشر سعر الذهب اليوم، في محال الصاغة، خلال التعاملات على مدار اليوم، وسنقدم تحليلاً لأسعار الذهب في مصر اليوم، ونلقي نظرة على العوامل التي تؤثر في سعر الذهب وتوجهات المستقبل، وننشر جدول آخر تحركات أسعار الذهب في مصر، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن  سعر الذهب مصر 365، تابعونا ليصلكم كل جديد من التحركات في سعر الذهب اليوم عيار 21 ، سعر الذهب اليوم عيار 24 ، سعر الذهب اليوم عيار 18 ، سعر الذهب اليوم عيار 14 ، سعر الجنيه الذهب اليوم ، والذي يرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21، يذكر أن أسعار الذهب بالمصنعية تختلف عن أسعار الذهب من مكان إلى آخر، وحسب نوعية المشغولات الذهبية.

تنبيه.. للوصول إلينا بسهولة، اكتب في جوجل سعر الذهب مصر 365 وستجدنا أول نتيجة في البحث.

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سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة “محدث باستمرار”

متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري

اليومعيار 24عيار 21
3 يونيو1,9331,691
2 يونيو1,9361,694
1 يونيو1,9621,717
31 مايو1,9481,704
30 مايو1,9451,702
29 مايو1,9311,690
28 مايو1,9351,693
27 مايو1,9321,691
26 مايو1,9321,691
25 مايو1,9401,697
24 مايو1,9461,703
23 مايو1,9571,713
22 مايو1,9601,715
21 مايو1,9631,718
20 مايو1,9611,716
19 مايو1,9661,720
18 مايو1,9461,703
17 مايو1,9701,724
16 مايو1,9771,730
متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري

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إدارة الأخبارنشر في: 7 يونيو 2023 - 11:00ص / آخر تحديث: 8 يونيو 2023 - 6:05م
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

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