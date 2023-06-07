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سعر الذهب اليوم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.. أسعار الذهب اليوم
ننشر سعر الذهب اليوم، في محال الصاغة، خلال التعاملات على مدار اليوم، وسنقدم تحليلاً لأسعار الذهب في مصر اليوم، ونلقي نظرة على العوامل التي تؤثر في سعر الذهب وتوجهات المستقبل، وننشر جدول آخر تحركات أسعار الذهب في مصر، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الذهب مصر 365، تابعونا ليصلكم كل جديد من التحركات في سعر الذهب اليوم عيار 21 ، سعر الذهب اليوم عيار 24 ، سعر الذهب اليوم عيار 18 ، سعر الذهب اليوم عيار 14 ، سعر الجنيه الذهب اليوم ، والذي يرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21، يذكر أن أسعار الذهب بالمصنعية تختلف عن أسعار الذهب من مكان إلى آخر، وحسب نوعية المشغولات الذهبية.
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سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة “محدث باستمرار”
متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|3 يونيو
|1,933
|1,691
|2 يونيو
|1,936
|1,694
|1 يونيو
|1,962
|1,717
|31 مايو
|1,948
|1,704
|30 مايو
|1,945
|1,702
|29 مايو
|1,931
|1,690
|28 مايو
|1,935
|1,693
|27 مايو
|1,932
|1,691
|26 مايو
|1,932
|1,691
|25 مايو
|1,940
|1,697
|24 مايو
|1,946
|1,703
|23 مايو
|1,957
|1,713
|22 مايو
|1,960
|1,715
|21 مايو
|1,963
|1,718
|20 مايو
|1,961
|1,716
|19 مايو
|1,966
|1,720
|18 مايو
|1,946
|1,703
|17 مايو
|1,970
|1,724
|16 مايو
|1,977
|1,730
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