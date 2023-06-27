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سعر الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 27 يونيو 2023 - 6:27ص / آخر تحديث: 27 يونيو 2023 - 6:27ص
دقيقة واحدة
زيادة المصنعية على سبائك الذهب
زيادة المصنعية على سبائك الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 27 يونيو 2023، يذكر أن أسعار الذهب بالمصنعية تختلف عن أسعار الذهب من مكان إلى آخر وعلى حسب نوعية المشغولات الذهبية سنقدم تحليلاً لسعر الذهب اليوم في مصر اليوم، ونلقي نظرة على العوامل التي تؤثر في سعر الذهب وتوجهات المستقبل.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ننشر جدول سعر الذهب اليوم في مصر، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن  سعر الذهب مصر 365، تابعونا ليصلكم كل جديد من التحركات في سعر الذهب اليوم عيار 21 ، سعر الذهب اليوم عيار 24 ، سعر الذهب اليوم عيار 18 ، سعر الذهب اليوم عيار 14 ، سعر الجنيه الذهب اليوم ، والذي يرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

تنبيه.. للوصول إلينا بسهولة، اكتب في جوجل سعر الذهب مصر 365 وستجدنا أول نتيجة في البحث.

أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر.. متابعة سعر الدولار واليورو والإسترليني والسعودي والكويتي والقطري في كل البنوك والسوق السوداء

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

العيارالشراءالبيع
عيار 2425772600
عيار 2223622383
عيار 2122552275
عيار 1819331950
عيار 1415031517
عيار 1212891300
سعر الأوقية8014980860
الجنيه الذهب1804018200
كيلو الذهب25771432600000

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إدارة الأخبارنشر في: 27 يونيو 2023 - 6:27ص / آخر تحديث: 27 يونيو 2023 - 6:27ص
دقيقة واحدة
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