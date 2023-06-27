أخبار الاقتصادتحديثات الأسعار
سعر الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو بمحلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 27 يونيو 2023، يذكر أن أسعار الذهب بالمصنعية تختلف عن أسعار الذهب من مكان إلى آخر وعلى حسب نوعية المشغولات الذهبية سنقدم تحليلاً لسعر الذهب اليوم في مصر اليوم، ونلقي نظرة على العوامل التي تؤثر في سعر الذهب وتوجهات المستقبل.
ولمعرفة أسعار العملات في السوق السوداء اضغط هنا.
لمتابعة أسعار العملات في السوق السوداء اضغط هنا.
سعر الذهب اليوم في مصر
ننشر جدول سعر الذهب اليوم في مصر، ملحوظة: للوصول من جوجل ابحث عن سعر الذهب مصر 365، تابعونا ليصلكم كل جديد من التحركات في سعر الذهب اليوم عيار 21 ، سعر الذهب اليوم عيار 24 ، سعر الذهب اليوم عيار 18 ، سعر الذهب اليوم عيار 14 ، سعر الجنيه الذهب اليوم ، والذي يرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
تنبيه.. للوصول إلينا بسهولة، اكتب في جوجل سعر الذهب مصر 365 وستجدنا أول نتيجة في البحث.
أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر.. متابعة سعر الدولار واليورو والإسترليني والسعودي والكويتي والقطري في كل البنوك والسوق السوداء
أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة
|العيار
|الشراء
|البيع
|عيار 24
|2577
|2600
|عيار 22
|2362
|2383
|عيار 21
|2255
|2275
|عيار 18
|1933
|1950
|عيار 14
|1503
|1517
|عيار 12
|1289
|1300
|سعر الأوقية
|80149
|80860
|الجنيه الذهب
|18040
|18200
|كيلو الذهب
|2577143
|2600000
- شركات الصرافة تكشف من خلف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
- سعر الذهب اليوم في مصر
- أزمة السجائر وارتفاع الأسعار.. مافيا التجار تضعف جيوب المواطنين
- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.. أخر تحركات أسعار الدولار في مصر اليوم
- سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه
- سعر اليورو اليوم في السوق السوداء.. أحدث أسعار اليورو في البنوك
- سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك
- أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر
- تحركات سعر الذهب اليوم في السعودية
- أحدث تحركات أسعار الذهب اليوم في قطر
اقرأ أيضاً: