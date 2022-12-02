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قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

إدارة الأخبارنشر في: 2 ديسمبر 2022 - 10:30ص / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 10:30ص
دقيقة واحدة
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، بقيمة 59 جنيها في مصر اليوم، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 1550 جنيها للجرام بدون مصنعية، حيث شهد سعر الذهب في مصر تقلبات سريعة على مدار الأسبوع الجاري.

وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 1771 جنيهًا، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1329 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1033 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 12400 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.59 جنيه للشراء و 24.62 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري

اليومعيار 24عيار 21
27 نوفمبر1,3891,216
26 نوفمبر1,3861,212
25 نوفمبر1,3881,215
24 نوفمبر1,3881,215
23 نوفمبر1,3831,210
22 نوفمبر1,3721,201
21 نوفمبر1,3721,201
20 نوفمبر1,3871,213
19 نوفمبر1,3841,211
18 نوفمبر1,3791,207
17 نوفمبر1,3891,215
16 نوفمبر1,3971,223
15 نوفمبر1,4001,225
14 نوفمبر1,3951,221
13 نوفمبر1,3881,215
12 نوفمبر1,3871,214
11 نوفمبر1,3871,213
10 نوفمبر1,3781,206
9 نوفمبر1,3391,171
8 نوفمبر1,3411,174
7 نوفمبر1,3101,146

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إدارة الأخبارنشر في: 2 ديسمبر 2022 - 10:30ص / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 10:30ص
دقيقة واحدة
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