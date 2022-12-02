قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، بقيمة 59 جنيها في مصر اليوم، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 1550 جنيها للجرام بدون مصنعية، حيث شهد سعر الذهب في مصر تقلبات سريعة على مدار الأسبوع الجاري.

وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 1771 جنيهًا، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1329 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1033 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 12400 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.59 جنيه للشراء و 24.62 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

اقرأ أيضاً:

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

&amp;lt;span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”>&amp;lt;/span>

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري