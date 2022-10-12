سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: أسعار الذهب في مصر

أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بأسواق الصاغة في مصر، حيث وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 727 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 934 جنيها للجرام، ووصل أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1092 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 1248 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8736 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب في الأيام الماضية

اليوم عيار 24 عيار 21 28 سبتمبر 1,043 912.68 27 سبتمبر 1,022 894.00 26 سبتمبر 1,023 895.04 25 سبتمبر 1,040 909.90 24 سبتمبر 1,038 907.97 23 سبتمبر 1,031 902.04 22 سبتمبر 1,048 917.31 21 سبتمبر 1,049 917.97 20 سبتمبر 1,042 911.40 19 سبتمبر 1,039 908.95 متوسط سعر الذهب في الأيام الماضية

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