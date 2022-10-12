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سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: أسعار الذهب في مصر
أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بأسواق الصاغة في مصر، حيث وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 727 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 934 جنيها للجرام، ووصل أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1092 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 1248 جنيها للجرام.
ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8736 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”
متوسط سعر الذهب في الأيام الماضية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|28 سبتمبر
|1,043
|912.68
|27 سبتمبر
|1,022
|894.00
|26 سبتمبر
|1,023
|895.04
|25 سبتمبر
|1,040
|909.90
|24 سبتمبر
|1,038
|907.97
|23 سبتمبر
|1,031
|902.04
|22 سبتمبر
|1,048
|917.31
|21 سبتمبر
|1,049
|917.97
|20 سبتمبر
|1,042
|911.40
|19 سبتمبر
|1,039
|908.95