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أسعار الذهب في مصر الآن: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

إدارة الأخبارنشر في: 13 ديسمبر 2022 - 3:20ص / آخر تحديث: 13 ديسمبر 2022 - 3:20ص
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أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في مصر ، بعد أن شهدت تقلبات سريعة على مدار الأسبوعين الماضيين ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 1931 جنيها للجرام ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 1690 جنيها للجرام بدون مصنعية.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1449 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1127 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 13520 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.65 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري

اليومعيار 24عيار 21
9 ديسمبر1,4211,244
8 ديسمبر1,4161,239
7 ديسمبر1,4181,241
6 ديسمبر1,4031,227
5 ديسمبر1,4221,244
4 ديسمبر1,4221,244
3 ديسمبر1,4221,244
2 ديسمبر1,4221,244
1 ديسمبر1,4251,247
30 نوفمبر1,3981,224
29 نوفمبر1,3811,209
28 نوفمبر1,3751,203
27 نوفمبر1,3891,216
26 نوفمبر1,3861,212
25 نوفمبر1,3881,215
24 نوفمبر1,3881,215
23 نوفمبر1,3831,210
22 نوفمبر1,3721,201
21 نوفمبر1,3721,201
20 نوفمبر1,3871,213
19 نوفمبر1,3841,211
18 نوفمبر1,3791,207
17 نوفمبر1,3891,215
16 نوفمبر1,3971,223
15 نوفمبر1,4001,225
14 نوفمبر1,3951,221
13 نوفمبر1,3881,215
12 نوفمبر1,3871,214
11 نوفمبر1,3871,213
10 نوفمبر1,3781,206
9 نوفمبر1,3391,171
8 نوفمبر1,3411,174
7 نوفمبر1,3101,146

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إدارة الأخبارنشر في: 13 ديسمبر 2022 - 3:20ص / آخر تحديث: 13 ديسمبر 2022 - 3:20ص
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