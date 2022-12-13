أسعار الذهب في مصر الآن: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في مصر ، بعد أن شهدت تقلبات سريعة على مدار الأسبوعين الماضيين ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 1931 جنيها للجرام ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 1690 جنيها للجرام بدون مصنعية.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1449 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1127 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 13520 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.65 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري