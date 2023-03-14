قفزة جديدة لأسعار الذهب في مصر الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في مصر، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 2160 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 1905 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1633 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1270 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 15240 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم عند 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف واتباع سعر صرف مرن.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري