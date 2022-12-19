تراجع كبير بأسعار الذهب في مصر الآن: سعر الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022

واصلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر ، تراجعها بعد أن شهدت تقلبات سريعة على مدار الأسبوعين الماضيين ، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 1829 جنيه مقابل 2143 جنيها للجرام ببداية التعاملات، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 1600 جنيها للجرام بدون مصنعية.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1371 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1067 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 12800 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

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سعر الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري