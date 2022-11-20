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سعر الذهب الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 20 نوفمبر 2022 - 9:54ص / آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 9:54ص
دقيقة واحدة
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر، حيث وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 إلى 1477 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1292 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1107 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 861 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10336 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.45 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري

اليومعيار 24عيار 21
19 نوفمبر1,3841,211
18 نوفمبر1,3791,207
17 نوفمبر1,3891,215
16 نوفمبر1,3971,223
15 نوفمبر1,4001,225
14 نوفمبر1,3951,221
13 نوفمبر1,3881,215
12 نوفمبر1,3871,214
11 نوفمبر1,3871,213
10 نوفمبر1,3781,206
9 نوفمبر1,3391,171
8 نوفمبر1,3411,174
7 نوفمبر1,3101,146

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إدارة الأخبارنشر في: 20 نوفمبر 2022 - 9:54ص / آخر تحديث: 20 نوفمبر 2022 - 9:54ص
دقيقة واحدة
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