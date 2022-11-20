سعر الذهب الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر، حيث وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 إلى 1477 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1292 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1107 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 861 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10336 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصري، مسجلاً أعلي سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي، عند 24.45 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع ، لأول مرة في التاريخ، على خلفية تحرير سعر الصرف.

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالجنيه المصري