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سعر الذهب اليوم الأثنين 18 يوليو 2022 في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2022 - 1:51م / آخر تحديث: 18 يوليو 2022 - 1:51م
دقيقة واحدة
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم

ننشر أحدث أسعار الذهب اليوم الأثنين 18 يوليو 2022، بأسواق الصاغة في مصر، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم، بمقدار 1.46%، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وتراجع سعر الذهب اليوم في العقود الفورية بنسبة 1.46% إلى 1710.10 دولار للأونصة، بانخفاض قيمته 25.6 دولارًا.

وتراجعت توقعات ارتفاع سعر الذهب بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد هذا الشهر لمواجهة ارتفاع التضخم.

ووصلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 659 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 848 جنيها للجرام، ووصل أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 989 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 1130 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 7912 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم الأثنين 18 يوليو 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر

اليومعيار 24عيار 21
14 يوليو1,039909.07
13 يوليو1,054921.97
12 يوليو1,048917.17
11 يوليو1,052920.21
10 يوليو1,057925.23
9 يوليو1,057925.23
8 يوليو1,057925.09
7 يوليو1,057924.99
6 يوليو1,057924.77
5 يوليو1,071937.55
4 يوليو1,097959.97
3 يوليو1,097959.91
2 يوليو1,097959.86
1 يوليو1,096959.00
30 يونيو1,093956.29
29 يونيو1,099962.08

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إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2022 - 1:51م / آخر تحديث: 18 يوليو 2022 - 1:51م
دقيقة واحدة
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