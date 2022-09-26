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سعر الذهب اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: أسعار الذهب في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 26 سبتمبر 2022 - 1:40م / آخر تحديث: 26 سبتمبر 2022 - 1:40م
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أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم.. سعر الذهب اليوم

أحدث أسعار الذهب اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022، بأسواق الصاغة في مصر، حيث وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 742 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 954 جنيها للجرام، ووصل أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1113 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 1272 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8904 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر

اليومعيار 24عيار 21
14 سبتمبر1,057925.25
13 سبتمبر1,060927.23
12 سبتمبر1,074939.61
11 سبتمبر1,061928.78
10 سبتمبر1,056923.90
9 سبتمبر1,068934.82
8 سبتمبر1,062929.60
7 سبتمبر1,065932.12
6 سبتمبر1,054922.30
5 سبتمبر1,058926.09
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر

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إدارة الأخبارنشر في: 26 سبتمبر 2022 - 1:40م / آخر تحديث: 26 سبتمبر 2022 - 1:40م
أقل من دقيقة
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