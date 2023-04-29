قفزة جديدة لسعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يصل 2700 جنيه.. سعر الذهب اليوم السبت 29 ابريل 2023

شهد سعر الذهب قفزة كبيرة، اليوم السبت 29 ابريل 2023، حيث وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 2700 جنيهًا بدون مصنعية، بارتفاع 100 جنيه دفعه واحدة.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 3086 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 2314 جنيهًا للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1800 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 21600 جنيهًا ، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الذهب بالمصنعية يختلف من مكان إلى آخر، وحسب نوعية المشغولات الذهبية.

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سعر الذهب اليوم السبت 29 ابريل 2023 في مصر بمحلات الصاغة “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري