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قفزة جديدة لسعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يصل 2700 جنيه.. سعر الذهب اليوم السبت 29 ابريل 2023

إدارة الأخبارنشر في: 29 أبريل 2023 - 5:18م / آخر تحديث: 29 أبريل 2023 - 5:18م
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سعر الذهب اليوم : أسعار الذهب اليوم في مصر الآن
سعر الذهب اليوم : أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

شهد سعر الذهب قفزة كبيرة، اليوم السبت 29 ابريل 2023، حيث وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 2700 جنيهًا بدون مصنعية، بارتفاع 100 جنيه دفعه واحدة.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 3086 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 2314 جنيهًا للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1800 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 21600 جنيهًا ، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الذهب بالمصنعية يختلف من مكان إلى آخر، وحسب نوعية المشغولات الذهبية.

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سعر الذهب اليوم السبت 29 ابريل 2023 في مصر بمحلات الصاغة “محدث باستمرار”

متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري

اليومعيار 24عيار 21
28 إبريل1,9781,731
27 إبريل1,9771,730
26 إبريل1,9801,733
25 إبريل1,9861,738
24 إبريل1,9771,730
23 إبريل1,9721,725
22 إبريل1,9531,709
21 إبريل1,9711,725
20 إبريل1,9931,744
19 إبريل1,9831,735
18 إبريل1,9921,743
17 إبريل1,9831,735
16 إبريل1,9931,744
15 إبريل1,9741,727
14 إبريل1,9921,743
13 إبريل2,0281,775
12 إبريل2,0031,752
11 إبريل1,9851,737
10 إبريل1,9911,742

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إدارة الأخبارنشر في: 29 أبريل 2023 - 5:18م / آخر تحديث: 29 أبريل 2023 - 5:18م
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