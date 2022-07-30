سعر الذهب اليوم السبت 30 يوليو 2022: أسعار الذهب في مصر

ننشر أحدث أسعار الذهب اليوم السبت 30 يوليو 2022، بأسواق الصاغة في مصر، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم، ووصلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام، ووصل أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 7880 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم السبت 30 يوليو 2022 في مصر “محدث باستمرار”

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