أسعار الذهب في مصر الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 9 ابريل 2023

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الأحد 9 ابريل 2023 في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس، بواقع 2%، ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير، بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي، بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وسجل سعر الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب ارتفاع غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد تقلبات حاده في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار بالتزامن مع تحركات سعر الذهب عالميا وسعر الدولار في مصر.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 2480 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 2170 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1860 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 17360 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الذهب بالمصنعية يختلف من مكان إلى آخر، وحسب نوعية المشغولات الذهبية.

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سعر الذهب اليوم الأحد 9 ابريل 2023 في مصر “محدث باستمرار”

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متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري