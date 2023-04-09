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أسعار الذهب في مصر الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 9 ابريل 2023

إدارة الأخبارنشر في: 9 أبريل 2023 - 8:42ص / آخر تحديث: 9 أبريل 2023 - 8:42ص
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سعر الذهب اليوم : أسعار الذهب اليوم في مصر الآن
سعر الذهب اليوم : أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الأحد 9 ابريل 2023 في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس، بواقع 2%، ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير، بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي، بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وسجل سعر الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب ارتفاع غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد تقلبات حاده في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار بالتزامن مع تحركات سعر الذهب عالميا وسعر الدولار في مصر.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 2480 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 2170 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي 1860 جنيها للجرام، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 17360 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يذكر أن سعر الذهب بالمصنعية يختلف من مكان إلى آخر، وحسب نوعية المشغولات الذهبية.

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سعر الذهب اليوم الأحد 9 ابريل 2023 في مصر “محدث باستمرار”

متوسط سعر الذهب بأسواق المال في الأيام السابقة بالجنيه المصري

اليومعيار 24عيار 21
6 إبريل1,9951,746
5 إبريل2,0071,756
4 إبريل2,0081,757
3 إبريل1,9721,726
2 إبريل1,9511,707
1 إبريل1,9461,703
31 مارس1,9511,707
30 مارس1,9681,722
29 مارس1,9461,703
28 مارس1,9621,717
27 مارس1,9441,701
26 مارس1,9641,718
25 مارس1,9631,717
24 مارس1,9671,721
23 مارس1,9851,737
22 مارس1,9581,714
21 مارس1,9291,688
20 مارس1,9671,721
19 مارس1,9671,721

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إدارة الأخبارنشر في: 9 أبريل 2023 - 8:42ص / آخر تحديث: 9 أبريل 2023 - 8:42ص
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