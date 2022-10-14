بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار في البنوك

ننشر أحدث أسعار الفائدة على شهادات الادخار، في البنوك العاملة في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على عكس كل التوقعات التي رجحت الزيادة نظرًا لارتفاع التضخم وزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، لتبقي أسعار الفائدة في البنك المركزي بعد القرار عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وتطرح البنوك شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد المرتفع أو طرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة، وقرر بنكا EG بنك والكويت الوطني مؤخرا بإصدار شهادة ادخارية جديدة ورفع سعر الفائدة بهدف المنافسة مع البنوك التي حسمت قرارها مبكرا.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير

وفي السطور التالية ننشر تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد المرتفع، بعد قرار البنك المركزي بثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة ثلاثية، ويكون سعر الفائدة عليها 15% سنويا، أو 14.25% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% يصرف شهريا.

ويقدم أيضاً شهادة ثلاثية “شهادة رد الجميل” لكبار السن فقط: بسعر عائد 15.25% يصرف العائد سنويا، أو 14.5% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% يصرف شهريا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية بأجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك البركة مصر

يقدم بنك البركة شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات: سعر العائد 14% سنويا ويصرف بشكل شهري، وينفرد البنك بين البنوك العاملة بنظام المعاملات الإسلامية في مصر بتقديم شهادة متغيرة العائد مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي (كوريدور).

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الشهاد الثلاثية أميرالد: تتراوح سعر الفائدة بين 13.75% سنويا ويصرف العائد شهري، و14% يصرف ربع سنوي، و14.125% يصرف نصف سنوي، و14.25% يصرف سنويا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية.

شهادة رويال: يبيع بنك التعمير هذه الشهادة بسعر فائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

ويقدم أيضاً شهادة ثلاثية يبدأ شرائها من مليون جنيه: سعر الفائدة 14% ويصرف شهريا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك المصري لتنمية الصادرات

يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 14% سنويا يصرف سنوي.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي شهادة ثلاثية، بسعر فائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بعائد ثابت بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

كما يقدم أيضأ شهادة ادخارية لمدة 4 سنوات، بسعر فائدة 14% سنويا بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك SAIB

يقدم بنك SAIB الشهادة الثلاثية بسعر فائدة 14% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك أبوظبي التجاري مصر

يقدم بنك أبوظبي التجاري شهادة أموالي الثلاثية، بسعر فائدة يتراوح بين 13.5% لدورية صرف عائد شهري، و13.6% دورية صرف عائد ربع سنوي، و13.75% دورية صرف عائد نصف سنوي.

كما يقدم شهادة ثلاثية اسم (إكسلانس): سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهري بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 250 ألف جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك QNB الأهلي

يقدم بنك QNB شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة يتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك HSBC

يقدم بنك HSBC شهادة أجل 3 سنوات، بسعر فائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك المشرق

يقدم بنك المشرق شهادة ادخار ثلاثية، بسعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة بريمو إكسترا: تتراوح سعر الفائدة بين 13.25% سنويا عائد شهري، و13.5% سنويا عائد ربع سنوي.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي شهادة (البريميم) ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهري، بشرط لايقل حدود الشراء عن نصف مليون جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك العربي

يقدم البنك العربي الشهاد الثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13% سنويا ويصرف العائد يوميا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية شهادة ادخار ثلاثية بسعر الفائدة يتراوح 12.5% سنويًا يصرف العائد شهري، و12.75% يصرف العائد ربع سنوي.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في ميد بنك

يقدم ميد بنك شهادة ثلاثية، بسعر الفائدة 11.25% سنويا يصرف العائد مقدما شهريا ولم يقرر رفع الفائدة حتى الأن.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك أبوظبي الأول

يقدم بنك أبوظبي شهادة ادخار ثلاثية، ويكون سعر الفائدة عليها بين 10% سنويا لدورية صرف العائد شهري، و10.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع سنوي، و10.4% لدورية صرف العائد سنوي ولم يحرك البنك الفائدة عليها على غرار باقي البنوك.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك الإمارات دبي الوطني:

يقدم بنك الإمارات دبي شهادة ثلاثية للعائد الثابت، ويكون سعر الفائدة عليها 10% سنويا وسيصرف العائد شهريا ولم يرفع الفائدة عليها على غرار باقي البنوك المنافسة.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في المصرف العربي الدولي

يقدم المصرف العربي الدولي شهادة ثلاثية للعائد الثابت، بسعر فائدة بين 10.75% سنويا يصرف العائد شهري، و11% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و11.25% سنويا يصرف العائد نصف سنوي، و11.5% سنويا يصرف العائد سنوي لم يحرك سعر الفائدة حتى الآن.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك العقاري

يقدم البنك العقاري شهادة ادخار ثلاثية، ويتراوح سعر الفائدة عليها بين 11% سنويا يصرف العائد شهري، و11.25% سنويا يصرف العائد ربع سنوي.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الزراعي المصري:

يقدم البنك الزراعي شهادة ادخار ثلاثية، بسعر فائدة ثابت 11% سنويا ويصرف العائد شهري.