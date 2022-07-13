بأقل من دولار.. اليورو ينهار مقابل الدولار بسبب أزمة الطاقة

هبوط حاد تصاب به العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال تعاملات اليوم لما دون الدولار الواحد بسبب أزمة الطاقة التي تدفع بالقارة الأوروبية تجاه الركود الاقتصادي، وزيادة الطلب على العملة الأمريكية “الدولار” التي تعد خلال الوقت الراهن ملاذ اقتصادي آمن.

سجل خلال اليوم اليورو 0.999 دولار في تمام الساعة الـ 10:14 دقيقة بتوقيت جرينتش، وهذا يعد أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة منذ عام 2002، تبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها سكاي نيوز العربية.

انخفاض اليورو يعود للعديد من الأسباب الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال الوقت الراهن، وعلى قائمتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع سعر النفط والغاز الطبيعي والأغذية، إلى جانب تأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق منذ 40 عامًا.

مقابل هذا يتلقى الدولار الأمريكي المزيد من الدعم من توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى وأسرع من أقرانه.

اليورو لأدنى مستوى له

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لأدنى مستوى له منذ 20 عامًا لتقترب من التساوي مع الدولار الأمريكي وسط العديد من التوقعات والتقارير الاحتمالية بارتفاع الدولار على اليورو منذ ظهوره كعملة موحدة للقارة الأوروبية.

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