لأول مرة من عامين ونصف.. طرح أذون خزانة لأجل عام بفائدة تزيد عن 15%

أعلنت وزارة المالية خلال الأسبوع السابق عن طرح أذون خزانة لأجل عام بمتوسط سعر فائدة يزيد عن 15% لأول مرة منذ عامين ونصف بحسب البيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

بكرت المالية في طرح أذون الخزانة خلال الأسبوع السابق، والتي كان من المقرر أن يتم طرحها خلال الأسبوع الجاري ولكن بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك تم تبكير موعد الطرح.

اعتادت المالية على رفض كافة الطلبات المقدمة لشراء سندات وأذون الخزانة الطويلة الأجل لمدة 9 أشهر أو سنة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة المقدمة من البنوك ولسعي الوزارة لتقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة، حيث باعت أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط فائدة 15.612% بينما كانت تريد جنى 15.5 مليار جنيه تبعًا للبيانات المعلن عنها من المركزي.

توضح البيانات المعلن عنها من البنك أن تلك الفائدة هي الأعلى منذ 12 من شهر نوفمبر لعام 2019، ومنذ هذا التاريخ كانت الفائدة أقل من نسبة 15% على أذون الخزانة لأجل عام.

وبدء المستثمرين يطلبون سعر فائدة مرتفع على سندات وأذون الخزانة بعد قرار المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال الاجتماعيين السابقين في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم وامتصاص صدمة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المالية باعت يوم الخميس الماضي أذون خزانة لأجل 6 أشهر بمتوسط فائدة 15.513% بقيمة 7.213 مليار جنيه، من أصل 15.6 مليار جنيه في حين تستهدف المالية من هذا الطرح 14.5 مليار جنيه.

كما تم تبيع أذون خزانة لأجل 3 أشهر بمتوسط فائدة 15.562% بقيمة 21.921 مليار جنيه من أصل طلبات متقدمة للشراء بقيمة 26.684 مليار جنيه، والتي تعد أعلى بكثير من المستهدف من المالية التي كانت مقرر أن تبلغ 15 مليار جنيه.

كما تم بيع اذون خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 18 مليون جنيه، و750 ألف جنيه بفائدة 15.454%، في حين تطلب الوزارة 8 مليارات جنيه وهو الأذن الذي شهد رفض من المالية لأكثر من طلب بعد أن وصل لمستوى 10.123 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تبلغ 16.16%.

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