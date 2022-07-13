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سعر البنزين اليوم.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

إدارة الأخبارنشر في: 13 يوليو 2022 - 11:26ص / آخر تحديث: 13 يوليو 2022 - 11:26ص
دقيقة واحدة
سعر البنزين اليوم.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار
سعر البنزين اليوم.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول، اليوم الأربعاء رفع أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود في مصر.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر بناءً على تطورات أسعار البترول عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 بالمئة كحد أقصى.

أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت الجديدة:

وارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، بزيادة 50 قرشا.

وارتفع سعر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

وارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

وارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا لكل منهم.

ورفعت الحكومة سعر المازوت 400 جنيه للطن ليصل إلى 5 آلاف جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

واعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.

وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار.

وتعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، في بيان اليوم، إن تعريفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات وبعضها سترتفع ما بين 5 و7 بالمئة على جميع الخطوط، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

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إدارة الأخبارنشر في: 13 يوليو 2022 - 11:26ص / آخر تحديث: 13 يوليو 2022 - 11:26ص
دقيقة واحدة
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