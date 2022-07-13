خبراء يكشفون مصير أسعار الحديد والأسمنت بعد زيادة السولار

صرح رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزيني، أن زيادة أسعار السولار اليوم لن تؤثر على أسعار الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء المحلي، وشدد في حالة زيادة السعر لن تكون زيادة كبيرة ستكون طفيفة للغاية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت عن رفع سعر السولار اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، بحسب البيان الصادر عن وزارة البترول ومواد البناء صباح اليوم، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الذي عقد مع انتهاء يونيو السابق 2022 زيادة سعر لتر السولار 50 قرشًا.

وتبعًا لبيان وزارة البترول تم تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها الثلاثة، السولاء، والمازوت والكيروسين اعتبارًا من صباح اليوم في تمام الساعة الـ 9:00 صباحًا.

أسعار المواد البترولية الجديدة بعد الزيادة

زادت أسعار مشتقات البنزين ما بين 50 قرشًا لجنيه في اللتر الواحد، كما أعلنت الحكومة عن تثبيت أسعار المازوت المخصص للصناعات الغذائية والكهربائية، وتم رفع سعر طن المازوت المواد لباقي الصناعات لـ 400 جنيه في الطن ليصبح السعر 5000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت والحديد اليوم

وأشار رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت والحديد سيكون تأثير زيادة سعر البنزين عليها طفيف في سعر الطن ومن الممكن أن تتلاشي تلك الزيادة إذا حدثت، وأوضح أن أسعار الحديد والأسمنت اليوم كالتالي:

سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح ما بين 16.000 إلى 17.750 جنيه.

متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع من مصانع الاستثماري تتراوح ما بين 16.000 إلى 17.000 جنيه.

سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع للمصانع المتكاملة يتراوح ما بين 17.500 إلى 17.670 جنيه.

ويتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 1400 إلى 1500 جنيه.

إقرأ أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 في مصر الآن