زيادة 7%.. أسعار أجرة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار

أعلن وزير التنمية المحلية أن الزيادة الجديدة على تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات ستكون بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية والخارجية.

كما وجه الوزير المحافظين بضرورة أن يتم الإعلان عن تعريفات المواصلات الجديدة، وشدد على ضرورة تعليقات في كافة المواقف، تأتي تلك الخطوة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار بعض المنتجات.

كما طالب وزير التنمية المحلية بالدفع بحملات مكثفة مشتركة بين الأجهزة المعنية وإدارة المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الداخلية والإقليمية في جميع المحافظات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة بدون استغلال المواطنين بزيادة تناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.

كما وجه الوزير بضرورة التعاون بين جميع المحافظات لتحريك أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة والأخرى بما يتناسب مع أسعار الوقود الجديدة، ووجه المحافظين بضرورة المرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام حركة العمل بدون استغلال للمواطنين.

ووجه بضرورة التنبيه على القيادات التنفيذية في إدارة المرور بضرورة متابعة العمل والتعامل بشكل حاسم مع أي مخالفين في النقل الجماعي أو سائقي السرفيس وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات.

ونبه على وضع ملصقات خاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي المتضمن خط السير والأجرة المقررة تبعًا للزيادة الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة بشكل فردي أو تقسيم خطوط السير، وأوضح أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات.

وطالب الوزير من المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة وتقديم شكوى أو تقديم الشكوى عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال على رقم الخط الساخن التالي، 15330، أو على البريد الإلكتروني للوزارة التالي، [email protected].

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