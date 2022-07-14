ارتفاع متوقع في أسعار السلع والمنتجات بعد زيادة السولار

اختلف آراء وتوقعات المصنعين والتجار حول تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على العديد من السلع والخدمات للسلع الغذائية والمعمرة والأحذية والملابس داخل الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.

حيث توقع العديد من المصنعين والتجار زيادة أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة القليلة القادمة ومنها أسعار الخضروات والدواجن واللحوم والسلع المعمرة بالإضافة لأسعار الأحذية، بينما توقع البعض بعدم حدوث زيادة على أسعار المنتجات والسلع الغذائية والملابس.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت عن رفع أسعار السولار لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، بينما تمت زيادة أسعار البنزين للمرة الـ 6 على التوالي منها 3 مرات خلال العام الجاري 2022، وينشر موقع مصر 365 التوقعات الخاصة على أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، وتاثير تلك الزيادة على معدلات التضخم السنوية والشهرية.

زيادة أسعار السلع الغذائية

صرح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي، أن مصانع السلع والمنتجات الغذائية لن تقوم برفع الأسعار بعد زيادة أسعار السولار اليوم، حيث ارتفع سعر لتر السولار الذي يستخدم في النقل والمواصلات إلى 7.25 للتر بزيادة 50 قرشًا في اللتر.

وأكد أن المصانع ستتحمل تلك الزيادة التي حدثت في أسعار السولار، ولن يتم تحملها لسعر المنتج النهائي، خصوصًا بعد الزيادات التي شهدها القطاع خلال العام الجاري من ارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على معدلات التضخم

كما توقع المحللين الاقتصاديين أن تنعكس تلك الزيادة على أسعار الخدمات والسلع وبالتالي ستنعكس على معدلات التضخم الاقتصادي الشهري والسنوية خلال الشهرين القادمين.

صرح الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤدي لارتفاع مؤقت في معدلات التضخم الشهرية والسنوية خلال الأشهر القادمة خصوصًا وأن سعر السولار يعد الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من تكلفة تداول المنتجات والسلع.

وأشار أن ارتفاع أسعار الوقود له 3 تبعات على المدى قصير المدى، فهي ستؤثر على معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار النقل، وزيادة أسعار الخدمات والسلع، وارتفاع الرواتب واليوميات.

وأضاف، لكن بالنظر لنسبة الزيادة سيكون إجمالي تكلفة المنتج أو الخدمة لا تتجاوز نسبة 10% أو 20% في معظم الأحيان، وبالتالي فإن زيادة نسبة معدلات التضخم لن تتجاوز الـ 1% أو 2% خلال شهر يوليو الجاري، ونسبة التضخم السنوية ستكون 16% خلال شهري يوليو وأغسطس.

ولكن بالنظر لمعدل التضخم السنوي فقد تراجع لأول مرة في الـ 7 أشهر، بعد أن سجل معدل التضخم الشهري معدل بالسالب خلال شهر يونيو السابق 2022 بسبب التأثر بانخفاض أسعار الفواكه والخضروات، حيث سجل معدل التضخم السنوي الإجمالي حوالي 14.7% في مقابل نسبة 15.3% خلال شهر مايو بحسب التصريحات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما توقعت كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون عالية ممدوح أن الزيادة الشهرية في معدلات التضخم الرئيسية ستكون بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% خلال شهر يوليو، كما توقعت تأثير كبير على معدلات التضخم الاقتصادي مقارنة بالجولات السابقة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السولار الذي يعد الوقود الأساسي في نقل السلع مما ينعكس بشكل سلبي على أسعار المشروبات والأغذية بنسبة 36% من سلة مؤشرات أسعار المستهلكين.

وأوضح المحلل بإدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية يوسف البنا، أن زيادة أسعار البنزين والوقود ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على معدلات التضخم خصوصًا بعد زيادة أسعار السولار الذي يؤثر على أسعار المواصلات والنقل وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ارتفاع أسعار الدواجن الفترة القادمة

أعلن رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز عن توقعه أن يؤثر ارتفاع سعر السولار على أسعار الدواجن خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أن السولار يستخدم في نقل الدواجن من المزارع للتجار، كما يدخل أيضًا في نقل الأعلاف للمزارع ويستخدم السولار في تدفئة المزارع خلال فصل الشتاء.

زيادة طفيفة على أسعار الفواكه والخضروات

توقع نائب شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية حاتم نجيب، بزيادة أسعار الفواكه والخضروات بعد زيادة السولار، حيث أن سيارات نقل الخضروات والفواكه للتجار وأسواق التجزئة تستخدم السولار، وأكد أن الزيادة لن تكون كبيرة حيث أن اللتر زاد 50 قرشًا فقط.

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