4 سيارات صينية تخطى سعرها 600 ألف جنيه بعد الزيادات الأخيرة

صرح وكلاء العلامات التجارية بسوق السيارات المصري خلال الفترة السابقة عن زيادة أسعار العديد من الطرازات المطروحة بنسب تخطي 200.000 جنيه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالإضافة لوجود العديد من العوائق ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب قرارات المركزي الأخيرة بشأن عمليات التصدير والعمل بنظام الاعتمادات المستندية، ونقص سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن.

أثرت تلك الزيادة والأزمات الاقتصادية على أسعار السيارات بجميع الطرازات المطروحة داخل السوق المحلي وعلى قائمتها السيارات الصينية التي انتشرت مؤخرًا وحازت على ثقة وإقبال المستهلكين بالسوق المحلي ووصلت الزيادة على بعض الطرازات لـ 700.000 جنيه.

ويرصد موقع مصر 365 خلال هذا التقرير أسعار ومواصفات 4 طرازات من السيارات الصينية المطروحة بالسوق المحلي تخطى سعرها حاجز الـ 600.000 جنيه، وهي كالتالي:

سيارة بايك X7، سعرها الحالي 720.000 جنيه، موديل عام 2022 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 187 حصان، وعزم 275 نيوتن عند 1500 دورة/ دقيقة مع ناقل حركة 7 سرعات ثنائي الحركة.

سيارة جيتور X95، السعر المعلن عنها حاليًا 570.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا 620.000 جنيه، السيارة مزودة بمحرك تربو 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، بقوة 197 حصان، عزم 290 نيوتن/ المتر، عند 2000 دورة في الدقيقة.

سيارة دونج فينج فينوشيا ستار، السيارة مزودة بفتين من التجهيزات بسعر رسمي للفئة الأولى 645.000 جنيه، والفئة الثانية 675.000 جنيه، بمحرك تربو 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، بقوة 190 حصان، بعزم أقصى 260 نيوتن/ المتر.

سيارة شيري تيجو 8 برو، الرياضية الفئة الأولى 525.000 جنيه، والفئة الثانية 575.000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 605.000 جنيه، السيارة بمحرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، مزودة بشاحن توربيني، بقوة 197 حصان، عند 5500 لفة/ الدقيقة، عزم 290 نيوتن/المتر عند 2000 إلى 4000 لفة/ الدقيقة، بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT بـ 7 سرعات.

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