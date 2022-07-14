مسئول يكشف حقيقة تأثير زيادة أسعار السولار على شرائح الكهرباء

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن مدى تأثير قرار زيادة أسعار السولار على أسعار شرائح الكهرباء، حيث أكد أن تلك الزيادة ليس لها أي تأثير على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب اعتماد إنتاج وتوليد الكهرباء على الغاز الطبيعي والمازوت وتم تثبيت أسعارهما، وبالتالي لن تكون هناك أي زيادة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار أن الاعتماد على السولار منخفض نسبيًا والاعتماد عليه ضعيفًا حيث تم استخدامه في عمليات تشحيم الوحدات أو بعض سيارات النقل التي تعمل بالسولار، ونفى الاعتماد على استخدام السولار في تشغيل محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.

وأوضح أن الاستهلاك اليومي لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء سجل 23 ألف طن مازوت يوميًا نظرًا لخفض كميات الغاز الطبيعي، إلى جانب الاعتماد على الوقود المختلط في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء في المحطات المختلفة.

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