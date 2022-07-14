أخبار الاقتصاد

الحكومة تحسم موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء

هالة حسننشر في: 14 يوليو 2022 - 9:28م / آخر تحديث: 14 يوليو 2022 - 9:28م
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الحكومة تحسم موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء
الحكومة تحسم موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء

خلال تصريحات إعلامية لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس أعلن أن البلاد قررت عدم تحريك أسعار الكهرباء التي كان من المقرر زيادتها مع بداية شهر يوليو الجاري 2022، وأكد سيادته على تأجيل الزيادة لمدة 6 أشهر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التأجيل سيكلف البلاد حوالي 10 مليارات جنيهًا مصريًا، وأوضح خلال تصريحاته الإعلامية أن تلك التكلفة ستتحملها البلاد من الاحتياطات المتاحة لها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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هالة حسننشر في: 14 يوليو 2022 - 9:28م / آخر تحديث: 14 يوليو 2022 - 9:28م
أقل من دقيقة
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