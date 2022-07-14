رد حاسم من الحكومة على مقارنات مستويات الدخل وأسعار الوقود في مصر

رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حديث الخبراء بشأن زيادة أسعار السولار والبنزين في البلاد في إطار مقارنتهم بين مستوى أسعار الوقود ومستويات دخل الفرد المصري والدخل في بلاد العالم الأخرى.

ورد رئيس الحكومة بحسم على هذا الحديث قائلًا، لما نقارن السعر بمستوى دخل الفرد في مصر وخارجها، هناك حقيقة لا جدال فيها، وهي أن مصر تعد من أرخص دول العالم في تسعير السولار.

وأضاف، أن مصر تعد من أرخص بلاد العالم حتى بعد زيادة أسعار السولار والبنزين، وفي دول مستوى دخل الفرد فيها أقل من مستوى دخل الفرد المصري وسعر المنتجات فيها أعلى من مصر.

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