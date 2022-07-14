أخبار الاقتصاد

رد حاسم من الحكومة على مقارنات مستويات الدخل وأسعار الوقود في مصر

هالة حسننشر في: 14 يوليو 2022 - 10:00م / آخر تحديث: 14 يوليو 2022 - 10:00م
أقل من دقيقة
رد حاسم من الحكومة على مقارنات مستويات الدخل وأسعار الوقود في مصر
رد حاسم من الحكومة على مقارنات مستويات الدخل وأسعار الوقود في مصر

رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حديث الخبراء بشأن زيادة أسعار السولار والبنزين في البلاد في إطار مقارنتهم بين مستوى أسعار الوقود ومستويات دخل الفرد المصري والدخل في بلاد العالم الأخرى.

ورد رئيس الحكومة بحسم على هذا الحديث قائلًا، لما نقارن السعر بمستوى دخل الفرد في مصر وخارجها، هناك حقيقة لا جدال فيها، وهي أن مصر تعد من أرخص دول العالم في تسعير السولار.

وأضاف، أن مصر تعد من أرخص بلاد العالم حتى بعد زيادة أسعار السولار والبنزين، وفي دول مستوى دخل الفرد فيها أقل من مستوى دخل الفرد المصري وسعر المنتجات فيها أعلى من مصر.

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هالة حسننشر في: 14 يوليو 2022 - 10:00م / آخر تحديث: 14 يوليو 2022 - 10:00م
أقل من دقيقة
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