الحكومة تكشف نسبة زيادة أسعار السلع بعد ارتفاع البنزين والسولار

كشف رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس عن قيمة الزيادات المتوقعة على أسعار المنتجات والسلع بعد زيادة أسعار السولار والبنزين التي تم تطبيقها منذ الساعة الـ 9:00 صباح أمس الأربعاء.

جاء تلك التصريحات من رئيس الحكومة خلال حضوره اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد صباح اليوم الخميس، حيث أكد أن الزيادة المدرجة على أسعار نقل الخضروات والفواكه بعد زيادة أسعار السولار ستكون طفيفة، وشدد على ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار والبنزين لرفع أسعار تلك السلع والخدمات.

زيادة السلع ستكون طفيفة 10 قروش لكل 100 جنيه

وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية قام بإجراء تحليل على زيادة تكلفة السلع والخدمات في ضوء زيادة أسعار الوقود فكانت نتيجة تلك التحليل أن الزيادة لن تتجاوز نسبتها عن 1 في الألف وهي زيادة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة السلعة 100 جنيه مثلًا فإن الزيادة المتوقعة عليها ستكون 10 قروش فقط بعد زيادة أسعار الوقود.

حذر رئيس الحكومة من استغلال زيادة أسعار السولار والوقود لزيادة أسعار السلع والخضروات في الأسواق خصوصًا وأنها تعد سلع رئيسية، وطالب من المحافظين خلال اجتماع اليوم بوقفة حاسمة لمتابعة تحركات السوق المحلي أولًا بأول للمحافظة على الانضباط بمنتهي القوة والحزم، مع ضرورة الحرص على توفير السلع في الأسواق بكميات مناسبة حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاستمرار المتابعة مع المحافظين خلال الأسبوع الجاري والأسبوع القادم لمتابعة انتظام التعريفة الجديدة على كافة خطوط النقل الداخلية والخارجية بين المحافظات.

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