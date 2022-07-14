قسط شهري أقل من 1000 جنيه.. طريقة استبدال التوكتوك بالسيارة الكهربائية

أعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر عن البدء في التجربة الأولى في استبدال التوكتوك في المدينة بسيارة كهربائية خلال الفترة القليلة القادمة.

حيث أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عادل النجار، أن المرحلة الأولى من مشروع إحلال التوكتوك ستكون بإجمالي 500 سيارة كهربائية، وستكون على مراحل مختلفة لحين الانتهاء منها بشكل كامل من أجل القضاء على ظاهرة التوكتوك في شوارع المدينة.

كيفية استبدال توكتوك بسيارة كهربائية

أوضح النجار، انه تم عقد بروتوكول تعاون بين مجلس أمناء المدينة وشركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة من أجل إطلاق تلك المبادرة لإحلال التوكتوك بالسيارات الكهربائية الجديدة بحد أقصى للقسط الشهري 1000 جنيه، والباقي على 10 سنوا بدون فوائد، من خلال الخطوات التالية:

على صاحب التوكتوك تقديم طلب لجهاز مدينة السادس من أكتوبر إحلال مرفقًا به مستندات الملكية وتسليم التوكتوك للشركة.

سيتم تحديد قيمة التوكتوك تبعًا لحالته الفنية وعام صناعته بمعرفة لجنة متخصصة، ويعتبر سعر التوكتوك هو مقدم السيارة البديلة.

وسيتم تقسيط باقي قيمة السيارة أقساط شهري لمدة 10 سنوات مع أحد جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية المتفق معها وستلتزم الشركة باستلام التوكتوك المستبدل والتصرف فيه إلى جانب تقديم الدعم المالي للمستفيد من المشروع لدعم وتشجيع المشروع.

مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة

يتم شحنها خلال ساعتين وتكلفة الشحنة الواحدة 12 جنيه تجعلها تيسير 150 كيلومتر، بسرعة 60 كيلومتر/ الساعة.

يتم تقسيط سعر السيارة على 10 سنوات بدون فوائد.

نسبة التصنيع المحلي 45%، وهناك خطة لزيادة التصنيع المحلي لنسبة 60%.

سيتم ترخيص السيارة الكهربائية للحصول على لوحات معدنية.

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