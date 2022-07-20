3 من أفضل المتداولين الأحياء

يخسر المتداولون في كثير من الأحيان كميات كبيرة من المال على مدار يوم تداول واحد، على أمل أن تعوض مكاسبهم خسائرهم بمرور الوقت. بشكل عام، هناك عدد قليل من المتداولين لديهم ما يكفي من العقول والجرأة ورأس المال لتحمل الصعاب. تعرف معنا في هذا المقال المقدم من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست على مجموعة من أفضل المتداولين الموجودين على قيد الحياة.

1 – بول تيودور جونز Paul Tudor Jones

مؤسس شركة Tudor Investment Corporation، وهي صندوق تحوط بقيمة 11.2 مليار دولار، جمع بول تيودور جونز ثروته عن طريق البيع على المكشوف لانهيار سوق الأسهم عام 1987.

يتضمن تأمين المحفظة، وهو أداة شائعة لإدارة المخاطر، شراء مؤشر يقلل من مخاطر محفظة الفرد. وبالتالي، في سوق هابطة، سيختار المزيد والمزيد من المستثمرين استخدام خيارات الشراء الخاصة بهم ودفع السوق إلى أسفل أكثر.

حقق رهان جونز أرباحًا كبيرة: في يوم الإثنين الأسود لعام 1987 ، كان قادرًا على مضاعفة رأس ماله ثلاث مرات من مراكزه القصيرة .

اعتبارًا من مايو 2022، بلغت ثروة جونز 7.3 مليار دولار تقريبًا وهو يدير حاليًا صندوق التحوط الخاص به.

2 – جورج سوروس George Soros

يمكن القول إن جورج سوروس هو أشهر متداول مختص في تداول الفوركس في تاريخ الشركة، والمعروف باسم “الرجل الذي كسر بنك إنجلترا”.

في عام 1992، جنى سوروس ما يقرب من مليار دولار في رهان على انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.

في ذلك الوقت، تم إدخال الجنيه الإسترليني في سعر ERM الأوروبي – آلية سعر الصرف المصممة للحفاظ على عملاتها المدرجة ضمن مجموعة من المعايير المحددة لزيادة الاستقرار المالي النظامي.

بمساعدة زملائه في صندوق التحوط الخاص به، صندوق الاستثمار الكمي، لاحظ سوروس أن الجنيه لم يكن قويًا بشكل أساسي بما يكفي للبقاء في ERM ، وقام ببناء مركز قصير يصل إلى 10 مليارات دولار. اعتبارًا من مايو 2022، بلغت ثروة سوروس 8.5 مليار دولار تقريبًا وهو متقاعد.

جون بولسون John Paulson

أشاد البعض بتنفيذ “أعظم تجارة على الإطلاق” ، وحقق جون بولسون ثروته في عام 2007 عن طريق بيع سوق العقارات على المكشوف عن طريق سوق التزامات الديون المضمونة.

أسس بولسون شركة بولسون وشركاه في عام 1994 ولم يكن معروفًا نسبيًا في وول ستريت – أي حتى الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007.

استشرافًا لفقاعة الأصول في العقارات، حققت أموال بولسون 15 مليار دولار في عام 2007 ، بينما حصل بولسون نفسه على 3.7 مليار دولار أمريكي.

بسبب تحقيقه أرباح هائلة بينما كان الاقتصاد العالمي مترنحًا، تعرض بولسون لرقابة مكثفة من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية خلال هذا الوقت.

اعتبارًا من يناير 2022، بلغت ثروة بولسون 4 مليارات دولار تقريبًا.