بنك يكشف مصير الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القادمة

كشف بنك الاستثمار “أرقام كابيتال” عن مصير سعر الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة، حيث أعلن البنك أن سعر الجنيه أمام الدولار يحتاج خلال الوقت الراهن لإعادة تقييم نسبة الخفض بالنسبة للعملة المصرية بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، وتبعًا لتوقعات أرقام كابيتال، فإن الدولار الأمريكي سيرتفع لأعلى مستوى له ليصل لمستوى 20 جنيه خلال الأيام القليلة.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي لمستوى 18.889 جنيه للشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فقد سجل 18.968 خلال الوقت الراهن بحسب متوسطات أسعار البنوك التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وأشارت توقعات أرقام كابيتال أن وصول سعر صرف الدولار لمستوى 23 و24 جنيه تعد من التقييمات الغير صحيحة خلال هذا الوقت، خصوصًا وأن مساعد مدير بنك الاستثمار نعمان خالد، صرح أن مصر تعمل خلال الوقت الراهن على انتهاء مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تحصل عليه مع نهاية شهر أغسطس القادم 2022.

وأشار أن قيمة هذا القرض ستتراوح ما بين 3 إلى 5 مليار دولار، وهذا القدر كافي من أجل سد الفجوة التمويلية بالكامل، وأكدت تصريحات إعلامية سابقة للمحلل الاقتصادي عبر قناة “العربية” الفضائية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حد ذاته يشجع على جذب المستثمرين الجدد للسوق المصري.

وتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في مصر ما بين 36 إلى 40 مليار دولار للعام المالي الحالي 2022، مقسمة لـ 18 مليار دولار عجز الميزان الجاري، وحوالي 18 مليار أخرى لمدفوعات الديون.

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