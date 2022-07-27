انهيار متوقع لمؤشر الدولار بفضل توقعات رفع أسعار الفائدة بأمريكا

تراجع أداء العملة الأمريكية “الدولار” خلال الأسبوع السابق بنسبة تزيد عن 1.5%، ليتم تداوله عند الإغلاق عند مستوى 106.410.

تم الغلق بعد قرار صادر عن البنك المركزي الأوروبي برفع نسبة الفائدة 50 نقطة أساس مرة واحدة، مما ساعد العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” على جنى مكاسب كبرى أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع الدولار دون مستوى تكافؤ بسبب الفجوة بين السياسات النقدية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

بالإضافة لتراجع مؤشر الدولار تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ترتبط بمؤشر الدولار، وتسبب هذا في فجوة كبيرة بين عوائد سندات لآجل عامين عند مستوى 2.9721 بينما سجلت عوائد أجل 10 أعوام 2.754، إلى جانب توقعات بحالة من الركود المنتظرة.

أعلن بنك مورجان ستانلي وجولدمان ساكس عن رفع توقعاتهم لدخول اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الركود الاقتصادي.

توقعات بأحداث اقتصادية هامة تؤثر على أداء الدولار

من التوقع أن تقرر لجنة السوق المفتوح التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس فقط، أدى هذا التوقع لتحريك مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع السابق، حيث صدرت بيانات التضخم الأعلى بشكل كبير عن التوقعات، ورأي السوق الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس وانطلق المؤشر لمستوى 109.

ولكن لم يمضى سوى أسبوع، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بسبب عودة الأسواق لتوقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس فقط، بتصريحات من أعضاء الفيدرالي نفسه، الذين نفوا رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ويتوقع خلال الوقت الراهن برفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 75 نقطة أساس اليوم الأربعاء الموافق 27 من يوليو 2022، ولكن تلك النسبة تعد أقل من التوقعات السلبية سالفة الذكر، ومن المتوقع أن يتأثر الدولار بشكل كبير بهذا القرار.

تتوقع معظم البنوك الاستثمارية باقتراب اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لحالة من الركود القوية، وتدل التوقعات لارتفاع تلك النسبة 0.4% بعد أن سجل الناتج خلال الربع السابق 1.6%.

تحليل أداء مؤشر الدولار من الناحية الفنية

أشارت توقعات مايكل بروطس المحلل الفني، أن الدولار يقف على مساوى مقاومة، في محاولة لتصحيح عميق نحو الاتجاه الصاعد، وعلى الرغم من التراجع المتوقع لمؤشر العملة الأمريكية بشكل قوي، ولكن يمكن أن يتم الغلق عند أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند مستوى 103.

توضح أولى توقعات مسارات مؤشر الدولار الأمريكي الوصول لمستوى 104.77، وعند الوصول لهذا المستوى سيكون هناك حالة من إنهاك فني تدفع المؤشر للهبوط عند مستوى 103، التي تعد الدعم الأهم للعملة خلال هذا الوقت، على الرغم من اختراق المؤشر لمستوى 108.9 لتأكد اتجاه الصعود لتحقيق الهدف المنشود عند مستوى 109.29 ومن ثم الوصول عند مستوى 110.25 “فيبوناتشي”.

فمن حيث تحليل أداء مؤشر الدولار فهو ضعيف وهناك تهديد واضح لتصحيح مساره، وفي حالة التصحيح سيتيح نقاط دخول للأسواق بطريقة أكثر جاذبية.

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