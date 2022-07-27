الأكثر اقبالاً.. أعلي شهادات ادخارية بفائدة تزيد عن 15% في البنوك

أعلنت بنوك حكومية عن طرح 4 شهادات إدخارية لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في إدخار أموالهم في أوعية إدخارية مناسبة تحقق ربحًا مميزًا خلال تلك الفترة، خصوصًا وأن متوسطات أسعار الفائدة شهدة حالة من الارتفاع بسوق الصرافة المصري.

يقدم موقع مصر 365 خلال هذا التقرير الشهادات الادخارية ذات الفائدة الأعلى المتاحة من البنوك الحكومية، حيث تخطت فائدة 15%، وهي كالتالي:

شهادة رد الجميل، المخصصة لخدمة كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي، إلى جانب تحقيق التكافل الاجتماعي، تلك الشهادة مطروحة من قبل بنك ناصر الاجتماعي، أجل الشهادة 3 سنوات بعائد 15.25% سنويًا، وبنسبة 14.25% بدورية صرف العائد شهريًا، وتعد تلك الشهادة هي الأعلى من حيث الفائدة والمقدمة من قبل البنوك الحكومية، الحد ألأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبحد أقصى مليون جنيه وهي متاحة في كافة فروع البنك.

الشهادة الثلاثية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي بأجل 3 سنوات، بفائدة 15% بدورية صرف العائد سنويًا، وبفائدة 14.25% بدورية صرف العائد كل 3 أشهر، أو بفائدة 14% بدورية صرف العائد شهريًا، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالي من شراء الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، كما يتيح البنك لصاحب الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة تبعًا للقواعد المقررة من البنك.

الشهادة البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي المصري لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% ثابتة بدورية صرف العائد شهريًا، الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنك لعميل الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها، كما يتم إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمان الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمة إلا بعد مضى 6 أشهر من يوم شرائها تبعًا للقواعد والشروط المعلن عنها من البنك، ويتم استرداد قيمة الشهادة بكامل قيمتها الأسمية بعد انتهاء مدتها.

شهادة القمة المقدمة من بنكم مصر، لأجل 3 سنوات، بفائدة ثابتة بنسبة 14% سنويًا بدورية صرف العائد شهريًا، الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمانها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي من المقرر أن ينظر في أسعار الفائدة يوم 18 من شهر أغسطس القادم 2022، وسط توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى، حيث أعلنت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية عن توقعاتها أن يلجا المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% إضافية خلال الفترة الباقية من هذا العام، بسبب تباطؤ نشاط الاقتصادي المحلي المصري خلال الفصول القادمة إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة.

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