توقعات برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية خلال أيام

توقع الخبير المصرفي عبدالسلام أبو ضيف، قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية لأجل 3 سنوات لمستوى يزيد عن 14% خلال شهر أغسطس القادم 2022.

وأشار الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 أغسطس القادم لنظر تعديل أسعار الفائدة، وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عالميًا ومحليًا تؤثر بشكل سلبي على سوق الاقتصاد المصري، إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي القادم يوم الأربعاء القادم، فهذا ما يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة بالبلاد خلال شهر أغسطس القادم.

وأشار عن توقعه برفع أسعار الفائدة بمصر بمقدار 1%، تبعًا لتوقعات بنوك الاستثمار، فهذا التوقع سينعكس على أسعار الفائدة للشهادات والأوعية الادخارية وحسابات التوفير.

وقام عدد كبير من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري لرفع أسعار الفائدة على الأوعية والشهادات الادخارية لمستوى 14% بدلًا من 11%، بعد قيام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال الأشهر القليلة السابقة وهناك توقعات بأن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة خلال الفترة القادمة بنسبة 3% إضافية بحسب توقعات العديد من البنوك الاستثمارية.

توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز برفع الفائدة في مصر 3%

رجعت توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة 3% خلال الفترة المتبقية من عام 2022، في ظل تباطؤ أداء الاقتصاد المحلي خلال الفصول القادمة إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأوضح التقرير الشهري للمؤسسة البحثية الذي صدر خلال شهر يوليو الجاري، أن التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية يؤثر على أداء الاقتصادي المحلي المصري بشكل كبير، حيث ارتفعت معدلات التضخم وأدت لدورة من تشديد السياسات النقدية بشكل قوي، بينما تراجعت الاستثمارات السياحية مرة ثانية.

وأكدت المؤسسة أن أحدث البيانات والأرقام تدل أن الأداء المحلي للاقتصاد المصري يسير بشكل جيد خلال الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية حيث سجلت معدل نمو محلي حقيقي بشكل إجمالي بنسبة 9.1% على أساس سنوي خلال شهر يوليو2021، إلى شهر ديسمبر لعام 2021 بسبب زيادة النشاط السياحي والاستثمارات.

إقرأ توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر 3% إضافية خلال الفترة المقبلة