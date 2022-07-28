الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال 2022.. والحركة تدب في الأسواق

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بقيمة 0.75% للشهر الثاني على التوالي، والرابعة خلال عام 2022.

وصرح الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يؤيد رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن التضخم جاء بسبب أمرين، منها أن البنك الفيدرالي الأمريكى طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي.

وتوقع “السلاموني” رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع من نصف إلى 0.75 %، محذرا بأن القرار سيكون له تأثير كبير على الأسواق في أوروبا على الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.

حركة الأسواق بعد قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11%، فور صدور البيانات ويتحرك في نطاق محدد الآن.

فيما ارتفع سعر الذهب بقيمة 0.35% ليسجل 1723.56 دولارًا للأوقية، وكذلك تسجل عقود الذهب 1721 دولارًا للأوقية بزيادة 0.21%.

أما عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات فقد هبطت بـ 0.99% لتسجل 2.759%، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لسنتين إلى 3.0833% بزيادة 1.32%.

وارتفع سعر الفضة بقيمة 0.89% لتسجل 18.7 دولار.

وارتفع كل من خام النفط بـ 3.06% ليسجل 97.89 دولار للبرميل، فيما ارتفع نفط برنت بـ 2.46% ليسجل 101.9 دولار للبرميل.